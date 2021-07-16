Жители 8 подмосковных округов смогут сдавать «добрые крышечки» в синие баки

В Подмосковье «добрые крышечки» теперь можно сдать в синие баки и сетки для вторсырья. Такая возможность появилась у жителей восьми округов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Почти 1,2 миллиона жителей Подмосковья могут сдавать «добрые крышечки» в бак для вторсырья. Такая возможность появилась у всех, кто проживает на территории обслуживания группы компаний «ЭкоЛайн».

Региональный оператор будет отбирать крышки в рамках системы повсеместного раздельного сбора отходов — все емкости, заполненные крышками, отсортируют на заводах, отправят переработчику. Деньги за пластик отправят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сотрудничество компании «ЭкоЛайн» и проекта «Добрые крышечки» началось в феврале 2019 года.

«География проекта расширилась в Подмосковье : удобная схема „Крышки — в бак для вторсырья“ заработала сразу в восьми городских округах. Раньше их принимали только в офисах региональных операторов группы „ЭкоЛайн“, теперь — в синие сетки на привычных контейнерных площадках», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что принимать крышки в синие баки будут в Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Воскресенске, Егорьевске, Клину и Солнечногорске.

Благотворительная акция «Добрые крышечки» существует уже давно. Чтобы помочь детям, нужно накопить крышки, сложить их в пятилитровую бутыль из-под воды и отнести на площадку, где стоит синий бак для вторсырья «ЭкоЛайн».

Сотрудники компании рассказали, что бутыли с крышками не повреждаются от пресса мусоровоза и автоматического разрывателя пакетов на комплексах по переработке отходов. Сотрудники будут отбирать их на самом первом этапе предварительной сортировки и складывать в отдельный накопитель.

Возможность сдавать крышечки в баки для вторсырья избавит жителей от необходимости ехать в офисы компании, это сэкономит деньги и время.

В Воскресенском и Алексинском кластерах крышки будут принимать в офисах регионального оператора и дальше.

С начала запуска проекта в декабре 2016 года по всей России собрали 425 тонн крышек, через «ЭкоЛайн» прошло почти 75 тонн пластика. На вырученные от переработки пластика деньги купили реабилитационную технику, коляски, вертикализаторы, специализированные средства передвижения для 49 детей.