Подмосковье 13 июля 2023, 09:33 Жители 50 регионов стали участниками отборочного этапа чемпионата по нейроинтерфейсам в Подмосковье МЦК – Техникум имени С. П. Королева

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Отборочный этап всероссийского чемпионата по проектированию нейроинтерфейсов продлится в Подмосковье до 15 июля. Соревнования, в которых принимают участие более 280 человек, проходят на базе техникума имени Королева.

В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что соревнования проводятся в рамках всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В умении создавать нейроинтерфейсы соревнуются специалисты двух возрастных групп: юниоры и взрослые. Результаты станут известны в августе, когда пройдут испытания по каждой из 11 компетенций.

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На территории подмосковных образовательных организаций будут соревноваться более 280 конкурсантов из 50 регионов России. Это первые состязания по проектированию нейроинтерфейсов, которые проходят в Московской области.

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