Жители 484 сел и деревень Подмосковья получили газ с начала года

Топливо по программе «Социальная газификация» пришло в 484 населенных пункта Подмосковья с начала года. Строители протянули трубы более чем на 500 километров.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что возможность подключиться к газу появилась еще у 12 тысяч жителей.

С момента старта президентского проекта топливо пришло в 1607 сел и деревень Подмосковья. Газом обеспечили 49 670 жителей.

Чтобы подключить свой дом к газу, необходимо заключить комплексный договор с компанией, подать заявку на подключение Александр Самарин.

Он напомнил, что сделать это можно онлайн, а также в МФЦ или в ближайшем офисе «Мособлгаза».

Сейчас трубы прокладывают еще в 200 населенных пунктах Московской области.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.