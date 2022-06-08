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    08 июня 2022, 17:51

    Жители 484 сел и деревень Подмосковья получили газ с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Топливо по программе «Социальная газификация» пришло в 484 населенных пункта Подмосковья с начала года. Строители протянули трубы более чем на 500 километров.

    Жители 484 сел и деревень Подмосковья получили газ с начала года | Изображение 1

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что возможность подключиться к газу появилась еще у 12 тысяч жителей.

    С момента старта президентского проекта топливо пришло в 1607 сел и деревень Подмосковья. Газом обеспечили 49 670 жителей.

    Чтобы подключить свой дом к газу, необходимо заключить комплексный договор с компанией, подать заявку на подключение

    Александр Самарин.

    Он напомнил, что сделать это можно онлайн, а также в МФЦ или в ближайшем офисе «Мособлгаза».

    Сейчас трубы прокладывают еще в 200 населенных пунктах Московской области.

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.