Подмосковье 10 июля 2023, 17:58 Жители 42 населенных пунктов Подмосковья подали заявки на коллективное подключение к газу Мособлгаз

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«Мособлгаз» запустил в Подмосковье программу «Смарт-газификация». Она дает возможность жителям садовых и дачных товариществ, а также коттеджных поселков организовать газификацию населенных пунктов путем коллективного сбора заявок. Их подали уже 42 территории.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, программа позволяет сократить затраты на строительство газопровода-источника и сетей до границ земельных участков. Благодаря этому снижается и стоимость подключения.

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Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте программы, выбрав свой населенный пункт на карте. К ней смогут присоединиться все желающие соседи.

После сбора более 10 желающих с территории одной застройки разрабатывают схему газоснабжения и проводят предварительный расчет стоимости работ. Участие в программе бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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