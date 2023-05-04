Подмосковье 04 мая 2023, 18:22 Жители 40 округов Подмосковья поучаствовали в плетении маскировочных сетей для зоны СВО Пресс-службы городских округов

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Жители более 40 городских округов Московской области поучаствовали в производстве маскировочных сетей для зоны СВО. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики региона.

В Подольске сети плетут в ВЦ «Красная Горка» на Садовой улице, МУ ДТМ СП «Молодежный» на Почтовой, КПЦ «Дубровицы», доме культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск на Заводской улице и в других общественных местах.

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В Ступине в центре «Армеец» организовывают мастер-классы по плетению маскировочных сетей для детей. В Щелкове плетением занимаются члены общественных организаций. Они также ждут активистов. Также в работах участвуют жители Балашихи, Пушкино, Коломны и Долгопрудного.

В последнем округе помимо плетения сетей школьники мастерят на 3D-принтерах траншейные перископы.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо за переданные нам траншейные перископы. Очень удобная вещь, как в полевых боях, так и в городских», — поблагодарили бойцы СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе открылся Московский областной пункт отбора бойцов. Любой желающий из всех регионов России сможет обратиться туда в случае, если хочет и готов заключить контракт и отправиться в зону СВО.

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