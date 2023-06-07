Подмосковье 07 июня 2023, 17:22 Жители 40% квартир Подмосковья начали использовать умную платежку для оплаты ЖКУ — Воробьев Андрей Воробьев: 40% жителей квартир Подмосковья начали оплачивать ЖКУ онлайн

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Жители 40% квартир в Подмосковье начали оплачивать коммунальные услуги при помощи умной платежки. Об этом рассказал губернатора Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

Умная платежка позволяет оплачивать услуги ЖКХ без комиссии. Кроме того, это дает возможность получать дополнительные бонусы за своевременную плату.

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«Мы внедрили умную платежку, и сейчас человек платит онлайн. Ей пользуются 40% собственников квартир. Они платят без комиссии, и, если ты платишь своевременно, получают за это дополнительные бонусы», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что для жителей многоквартирных домов важны безопасность и качество коммунальных услуг, а также четкость и ясность с тарифами. Услугу продолжат развивать в регионе, а представителям старшего поколения будут давать дополнительные разъяснения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых объектов ЖКХ в Подмосковье. Благодаря этому еще 137 тысяч жителей получат чистую воду.

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