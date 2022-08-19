Жители 28 округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» продолжается в Подмосковье. В ближайшие выходные врачи проведут осмотры в парках 28 округов региона. Это Серпухов, Долгопрудный, Егорьевк и другие муниципалитеты. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

«Мы видим положительный отклик жителей на такой формат. Он очень удобен, так как не требует предварительной записи и похода в поликлинику, а результаты исследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг», — рассказала она.

Врачи проведут желающим антропометрию, измерят давление, сделают ЭКГ и возьмут общий анализ крови. Также в пунктах будет проходить вакцинация от коронавируса. При необходимости пациентов направят на углубленную диспансеризацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Подмосковье. Она поможет повысить качество пребывания пациентов в палатах.