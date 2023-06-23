Подмосковье 23 июня 2023, 18:06 Жители 23 округов Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парках в выходные Unsplash

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Минздрав Подмосковья сообщил, что в эти выходные жители региона снова смогут проверить свое здоровье в городских парках. Бригады врачей будут работать в Мытищах, Егорьевске, Химках и других городах.

«Формат очень удобен, особенно для людей, работающих в будни. Проверить свое здоровье они могут в выходные дни, в парке. Есть возможность совместить прогулку и заботу о себе», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших врачей региона.

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