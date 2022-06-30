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    30 июня 2022, 22:16

    Жители 1700 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентской программе

    Анастасия Борискова

    В рамках президентской программы «Социальная газификация» на этой неделе завершены строительные работы в деревне Ионово Орехово-Зуевского городского округа. Здесь провели 375 метров газопровода. Населенный пункт стал 1700 пунктом, куда программа привела голубое топливо.

    Жители 1700 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентской программе

    Мособлгаз 30 июня завершил работы еще в 43 населенных пунктах Московской области.

    Газ пришел в поселок Колышкино Болото городского округа Богородский; село Орудьево, деревни Лучинское, Агафониха, Юрьево, поселок Ермолино городского округа Дмитровский; деревни Петровское, Турово городского округа Истра; деревню Тарычево, поселок городского типа рабочий поселок Горки Ленинские; деревню Осеево городского округа Лосино-Петровский; деревни Витенево, Погорелки, Сумароково, село Виноградово городского округа Мытищи; деревни Алексеево, Семеново городского округа Павловский Посад; деревню Федюково городского округа Подольск; село Левково, деревню Назарово городского округа Пушкинский; поселок НИИРП, деревни Торгашино, Посевьево, Еремино, село Иудино, поселок Беликово городского округа Сергиево-Посадский; деревни Райсеменовское, Дашковка городского округа Серпухов; деревни Меленки, Владычино городского округа Солнечногорск; деревню Беспятово городского округа Ступино; деревню Афанасово-3 городского округа Черноголовка; деревни Никоново, Ермолово, Хлевино городского округа Чехов; село Пустоша, поселок Осаново-Дубовое, деревню Никитинская городского округа Шатура; деревню Бабеево городского округа Электросталь; село Дмитровское городского округа Красногорск; село Лайково городского округа Одинцовский; деревню Старково городского округа Раменский, деревню Ламоново городского округа Серебряные Пруды.

    План на второй квартал 2022 года выполнен на 100%. За три месяца догазифицировали 322 населенных пункта.

    «Мы задали хороший темп работы еще в прошлом году. Сегодня наш регион в лидерах по темпам реализации программы! За год в Подмосковье построено 1143 километра газопровода, обеспечены газом около 52 тысяч человек. Не сбавляем обороты, двигаемся дальше!», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Министр энергетики Подмосковья подчеркнул, что регион — первым приступил к реализации поручения президента России.