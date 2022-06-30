Жители 1700 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентской программе

В рамках президентской программы «Социальная газификация» на этой неделе завершены строительные работы в деревне Ионово Орехово-Зуевского городского округа. Здесь провели 375 метров газопровода. Населенный пункт стал 1700 пунктом, куда программа привела голубое топливо.

Мособлгаз 30 июня завершил работы еще в 43 населенных пунктах Московской области.

Газ пришел в поселок Колышкино Болото городского округа Богородский; село Орудьево, деревни Лучинское, Агафониха, Юрьево, поселок Ермолино городского округа Дмитровский; деревни Петровское, Турово городского округа Истра; деревню Тарычево, поселок городского типа рабочий поселок Горки Ленинские; деревню Осеево городского округа Лосино-Петровский; деревни Витенево, Погорелки, Сумароково, село Виноградово городского округа Мытищи; деревни Алексеево, Семеново городского округа Павловский Посад; деревню Федюково городского округа Подольск; село Левково, деревню Назарово городского округа Пушкинский; поселок НИИРП, деревни Торгашино, Посевьево, Еремино, село Иудино, поселок Беликово городского округа Сергиево-Посадский; деревни Райсеменовское, Дашковка городского округа Серпухов; деревни Меленки, Владычино городского округа Солнечногорск; деревню Беспятово городского округа Ступино; деревню Афанасово-3 городского округа Черноголовка; деревни Никоново, Ермолово, Хлевино городского округа Чехов; село Пустоша, поселок Осаново-Дубовое, деревню Никитинская городского округа Шатура; деревню Бабеево городского округа Электросталь; село Дмитровское городского округа Красногорск; село Лайково городского округа Одинцовский; деревню Старково городского округа Раменский, деревню Ламоново городского округа Серебряные Пруды.

План на второй квартал 2022 года выполнен на 100%. За три месяца догазифицировали 322 населенных пункта.

«Мы задали хороший темп работы еще в прошлом году. Сегодня наш регион в лидерах по темпам реализации программы! За год в Подмосковье построено 1143 километра газопровода, обеспечены газом около 52 тысяч человек. Не сбавляем обороты, двигаемся дальше!», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Министр энергетики Подмосковья подчеркнул, что регион — первым приступил к реализации поручения президента России.