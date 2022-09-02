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02 сентября 2022, 15:44

Бесплатные проверки здоровья пройдут в парках 12 округов Подмосковья в выходные

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В эти выходные состоится заключительная в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Мероприятия пройдут 3 и 4 сентября в 12 городских муниципалитетах.

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«С начала лета наши медицинские организации проводили выездные профосмотры в парках. Это удобный формат, поскольку не предполагает для пациента посещения поликлиники. В эти выходные акция пройдет в 12 парках», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Помимо этого, желающие смогут вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах здравоохранения.

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