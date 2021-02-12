Жители 10,7 тысячи квартир и домов в Подмосковье смогут подключиться к газу до 2026 года

В 159 населенных пунктах Подмосковья появится газ. Провести в дом голубое топливо смогут более 10,7 тысячи жителей. Это стало возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

Председатель правительства Московской области Евгений Хромушин обсудил планы по газификации региона с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

На встрече отметили, что по программе развития газоснабжения и газификации РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы в Московской области построят и отремонтируют газораспределительные сети в 159 населенных пунктах.

Также во время общения подняли вопрос просроченной дебиторской задолженности ТСО Московской области. За последние четыре года в регионе наблюдается положительная динамика.

За 2020 год сумма долга снизилась больше чем на один миллиард рублей. Сейчас задолженность составляет 5,8 миллиарда рублей. График погашения в регионе исполнили на 110,7%.

«Совместная работа газовых компаний и правительства Московской области является наглядным положительным примером для многих регионов. С ПАО „Газпром“ подписана программа развития газоснабжения и газификации Московской области. В этом году, согласно плану-графику синхронизации выполнения программ газификации мы ведём проектно-изыскательские работы по 66 объектам и строятся четыре», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Евгений Хромушин уточнил, что газификация региона должна дойти до 99%, поэтому работы по этому вопросу продолжатся.