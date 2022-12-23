Подмосковье 23 декабря 2022, 11:33 Жителей Звенигорода пригласили стать волонтерами на складе гуманитарной помощи для военнослужащих

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Волонтеры из Звенигорода продолжают собирать гуманитарную помощь для военнослужащих. Каждый день на складе принимают и сортируют товары первой необходимости. Жителей пригласили помочь волонтерам в этой работе.

Особенность склада в том, что здесь принимают вещи на переработку. Если они в хорошем состоянии, то участники группы их чистят, фасуют и добавляют к гуманитарному грузу.

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«Сложилось так, что наша гуманитарная помощь перевозится бесплатно фронтовыми машинами, КамАЗами, которые доставляют туда запчасти. Наладилась связь с ребятами, теперь у нас именно адресная помощь», — рассказала волонтер Дарья Клюева.

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Здесь также оборудовали полноценный цех, где отшивают термобелье, толстовки и балаклавы из флиса. По поручению главы городского округа Одинцово вскоре здесь установят стеллажи, чтобы было больше места под раскройку вещей. Также помогут решить вопрос с химчисткой.

Двери гуманитарного склада открыты для всех желающих. Обучиться швейному мастерству и помочь военнослужащим можно по адресу: Звенигород, улица Почтовая, дом № 41, корпус 1.

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