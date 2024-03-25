Подмосковье 25 марта 2024, 12:03 Жителей Воскресенска пригласили вступить в ряды Народной добровольной дружины Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Совершеннолетние жители Воскресенска могут вступить в ряды Народной добровольной дружины. Они будут помогать правоохранительным органам в охране общественного порядка, а также участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений.

Прием в народную дружину проводят на добровольной основе. На каждого кандидата запрашивают характеристику с места жительства, работы и учебы. После успешного собеседования дружиннику проводят инструктаж и вручают нарукавную повязку, которую необходимо носить на предплечье левой руки.

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В дружинники не принимают граждан с неснятой или непогашенной судимостью, ранее осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.

По вопросам вступления в ряды Народной добровольной дружины можно обратиться в отдел охраны общественного порядка полиции Воскресенска по телефону: 8 (496) 445-27-82.

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