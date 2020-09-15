Свыше 50 жителей Волоколамска переселят из аварийных домов в новостройку осенью

Свыше 50 жителей двух аварийных домов Волоколамска переедут в новую высотку. Она заменит им постройки на улицах Энтузиастов и 50 лет Октября, уже давно ставшие ветхими. События ждали долго. Например, пенсионерка Галина Смирнова призналась, что в доме «отваливались панели».

В старых стенах она провела большую часть жизни — сейчас ей пошел седьмой десяток. Пенсионерка жила в доме №19 на улице Энтузиастов. С ним ее связывают целых 47 лет, а самому зданию чуть больше. Но теперь расселят его и еще одно — № 10 на улице 50 лет Октября.

Я жила в ветхом, аварийном доме: все панели отваливались, жить было уже невозможно. Но теперь — новый красивый дом. Здесь хочется принять гостей Галина Смирнова.

Вместо ветхого жилья за счет бюджета выдают новое, и оно уже больше по площади — несколько квадратных метров добавляет застройщик.

Накопилось много аварийных домов, и наша задача — до конца 2021 года жителей зданий, признанных такими с 2008 года, переселить оттуда Михаил Сылка глава г. о. Волоколамск

В многоэтажке вместе с Галиной Смирновой станут жить еще 20 переселенцев из аварийных домов. До долгожданного новоселья остался буквально месяц, и это благодаря программе губернатора Андрея Воробьева. Еще 30 человек получат новые квартиры уже в конце года.

Расселением аварийных домов в Подмосковье плотно занялись в 2013 году. За этот период новое жилье получили больше 20 тысяч человек.