Жителей военного городка в Одинцове переселят в новостройку

Жителей бывшего военного города в Одинцовском округе расселят в новые квартиры. Старые двухэтажные дома снесут.

Раньше военный городок был на балансе у Министерства обороны. Шли годы, средства в ремонт зданий не вкладывались. Но два года назад городок со всеми жилыми домами перешел к муниципальным властям. Те, в свою очередь, нашли застройщика, и теперь местным жителям предлагают переехать в новостройки неподалеку.

Всем жильцам старых домов пообещали найти удобный, а главное — просторный вариант для переезда.

«Квартиры в военном городке имеют малую площадь, а наши квартиры от пяти до 20 квадратных метров превышают те параметры по площади, которые люди имеют на сегодняшний день», — отметил Сергей Караваев, руководитель территориального управления ПАО «Группа компаний ПИК».

ЖК, в который будут переселять жильцов, находится неподалеку. Помимо жилых домов здесь предусмотрено строительство восьми детских садов, двух школ и прочей инфраструктуры.