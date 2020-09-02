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    02 сентября 2020, 11:24

    Жителей Подмосковья уведомят о ремонте водоснабжения онлайн. Для этого создали новый сервис

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    В Подмосковье создали онлайн-сервис для оповещения жителей о срочном и штатном ремонте сетей холодного водоснабжения. В пилотном режиме его уже запустили в Красногорске, Балашихе и Одинцове. Затем системой смогут воспользоваться все жители региона.
    Жителей Подмосковья уведомят о ремонте водоснабжения онлайн. Для этого создали новый сервис

    Сервис появился на базе личного кабинета клиента «ЕИАС ЖКХ». Жители мгновенно получат push-уведомление, если произойдет технологический сбой на сетях водоснабжения. В то же время на портале оперативно разместят новость — в ней озвучат причину аварии и сроки восстановления.

    Жителей оповестят о ближайших адресах, по которым доставят питьевую воду на время сбоя. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Важно, чтобы наши жители в короткие сроки были оповещены о проблеме. И еще важнее проинформировать их о ее решении, поэтому Министерство ЖКХ Подмосковья все больше проводит цифровизацию своей сферы

    Антон Велиховский.

    Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта, либо скачав для телефона приложение «ЕИАС ЖКХ» в Play Market или App Store. Всем, кто зарегистрируется, будет доступна актуальная информация в разделе «Новости».

    Как зарегистрироваться с компьютера

    Для регистрации с компьютера необходимо:

    • перейти на главную страницу ЕИАС ЖКХ;

    • перейти в «Личный кабинет»;

    • нажать кнопку «Для граждан»;

    • авторизоваться через госуслуги, нажав кнопку «Войти через госуслуги».

    Как зарегистрироваться с мобильного

    Для регистрации с мобильного телефона есть несколько шагов:

    перейти во вкладку «Регистрация»;

    • ввести персональные данные собственника жилого помещения;

    • подтвердить свое согласие на обработку персональных данных;

    • завершить регистрацию.

    И, если вы не являетесь собственником жилого помещения, после завершения регистрации вам необходимо добавить свой лицевой счет в приложении.

    Предложения по улучшению работы сервиса можно направлять на почту eias-gkh@reginc.pro. Замечания принимают на портале ЕИАС ЖКХ — в разделе «Поддержка пользователей».

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