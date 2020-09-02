Жителей Подмосковья уведомят о ремонте водоснабжения онлайн. Для этого создали новый сервис

В Подмосковье создали онлайн-сервис для оповещения жителей о срочном и штатном ремонте сетей холодного водоснабжения. В пилотном режиме его уже запустили в Красногорске, Балашихе и Одинцове. Затем системой смогут воспользоваться все жители региона.

Сервис появился на базе личного кабинета клиента «ЕИАС ЖКХ». Жители мгновенно получат push-уведомление, если произойдет технологический сбой на сетях водоснабжения. В то же время на портале оперативно разместят новость — в ней озвучат причину аварии и сроки восстановления.

Жителей оповестят о ближайших адресах, по которым доставят питьевую воду на время сбоя. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Важно, чтобы наши жители в короткие сроки были оповещены о проблеме. И еще важнее проинформировать их о ее решении, поэтому Министерство ЖКХ Подмосковья все больше проводит цифровизацию своей сферы Антон Велиховский.

Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта, либо скачав для телефона приложение «ЕИАС ЖКХ» в Play Market или App Store. Всем, кто зарегистрируется, будет доступна актуальная информация в разделе «Новости».

Как зарегистрироваться с компьютера

Для регистрации с компьютера необходимо:

• перейти на главную страницу ЕИАС ЖКХ;

• перейти в «Личный кабинет»;

• нажать кнопку «Для граждан»;

• авторизоваться через госуслуги, нажав кнопку «Войти через госуслуги».

Как зарегистрироваться с мобильного

Для регистрации с мобильного телефона есть несколько шагов:

• перейти во вкладку «Регистрация»;

• ввести персональные данные собственника жилого помещения;

• подтвердить свое согласие на обработку персональных данных;

• завершить регистрацию.

И, если вы не являетесь собственником жилого помещения, после завершения регистрации вам необходимо добавить свой лицевой счет в приложении.

Предложения по улучшению работы сервиса можно направлять на почту eias-gkh@reginc.pro. Замечания принимают на портале ЕИАС ЖКХ — в разделе «Поддержка пользователей».