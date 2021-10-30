Жителей центра Подольска защитят экранами от шума при ремонте дороги

Реконструкция дорожного полотна на проспекте Юных Ленинцев в городском округе Подольск пройдет за шумозащитными экранами. Это сделают для удобства местных жителей. Об этом сообщил депутат городского совета Михаил Чириков на своей странице в Instagram.

Депутат опубликовал официальный ответ от комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа. В документе говорится, что шумозащитные экраны установят на маршруте от дома № 84 до дома № 88.

«В соответствии с измеренными уровнями шумов предусмотрено устройство шумозащитных экранов», — говорится в сообщении комитета.

С просьбой о реконструкции дороги на проспекте Юных Ленинцев в правительство Московской области обратился глава городского округа Подольск Николай Пестов. Сроки работ установит главное контрольное управление Московской области «Дирекция дорожного строительства».