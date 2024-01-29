Подмосковье 29 января 2024, 19:52 Жителей треснувшего дома в сергиево-посадском Пересвете временно разместят в ДК «Космос» Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа

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Жителей дома № 7 на Октябрьской улице в городе Пересвет временно разместят в ДК «Космос». Ранее на его фасаде образовалась трещина.

Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть — в соцнайме. По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Сейчас из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

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Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения, но были проигнорированы. В ближайшее время сотрудники полиции начнут поквартирный обход дома. Его жителей временно разместят в ДК «Космос».

«Через час буду на месте. Необходимо скоординировать дальнейшие действия», — подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

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