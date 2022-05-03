Жителей столицы и Подмосковья пригласили отметить майские в стиле 50-х

Администрация парк-отеля «Русский» организовала праздничный марафон в стиле 50-х. Провести майские в советской атмосфере пригласили не только постояльцев, но и жителей Подмосковья.

Сам отель находится недалеко от Серпухова. Администрация «Русского» старательно подбирала дресс-код и реквизит для праздничного марафона. Девушек нарядили в платья по моде послевоенных лет, а для мужчин подобрали характерные шляпы того времени и рубашки с воротником «абаж». Детям предложили примерить пионерские галстуки. На парковых аллеях установили стилизованные автоматы со сладкой газировкой.

Арт-директор парк-отеля «Русский» Антон Федоров рассказал «360» о подготовленной программе.

«У нас территория центрального парка культуры и отдыха. С аттракционами, с развлекательной программой, с артистами. Конечно, стилистика — винтаж и ретро. Это песни и автомобили. Это различные досуговые истории тех времен, от городков и до советских городских автоматов», — отметил он.

Гости марафона могут нормативы ГТО, сделать стилизованные ретрофотографии и пострелять в советском тире. Для создания атмосферы организаторы подобрали шлягеры тех лет. Их исполнят военный духовой оркестр, детский хор и зажигательные эстрадные группы.

Художественный руководитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев поделился с «360» впечатлениями от марафона.

«Очень классно здесь. Наверное, очень по-семейному. Ансамбль „Волга-Волга“ и отель „Русский“ уже такими побратимами становятся. Надеемся, что приедем сюда еще», — рассказал он.

Первая часть праздников уже отгремела. Но впереди не менее зажигательная — вторая. Да и в те несколько рабочих дней между майскими парк культуры и отдыха не будет сбавлять обороты. Федоров отметил, что марафон завершится выступлениями юмористов с известного телешоу

«Много-много артистов интересных и разных. В том числе и вечерняя программа — она никуда не девается. У нас есть хедлайнер — это и резиденты „Камеди Клаб“, которые выступают 5 мая, и стендап с Антоном Борисовым 10 мая», — поделился он.