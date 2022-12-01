Подмосковье 01 декабря 2022, 08:47 Жителей Солнечногорска предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества

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Участковые и полицейские вместе с представителями управления территориальной безопасности администрации Солнечногорска борются с телефонным мошенничеством. Они лично беседуют с пенсионерами, информируют жителей о мошеннических схемах и развешивают во дворах округа листовки.

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В особой группе риска — люди пожилого возраста. Они чаще всего становятся жертвами мошенников по телефону. К тому же они доверчиво открывают двери тем, кто выглядит доброжелательно и разговаривает вежливо.

«Чаще всего звонят с незнакомых телефонных номеров. Представляются сотрудниками банков, сотрудниками полиции, сотрудниками ФСБ. И как-то влияют на наше население, [и те] берут и оформляют кредитные договоры в банках, переводят свои средства на расчетные счета мошенников», — рассказала представитель ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Светлана Сабинина.

Легенды у мошенников каждый раз разные. Лучшее решение — прекратить разговор, успокоиться и перепроверить информацию. А после можно позвонить по номеру 112, в дежурную часть МВД или участковому.

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