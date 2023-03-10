Подмосковье 10 марта 2023, 08:36 Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед озера Сенеж весной

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Спасатели Солнечногорска в феврале спасли двух пострадавших в ДТП, потушили пожар, вскрывали двери и помогали врачам скорой помощи. Со сменой сезонов у них появляется и новая зона ответственности — безопасность людей на озере Сенеж. Жителей предупредили об опасности выхода на лед весной.

Даже при допустимой толщине льда весной на поверхность озера выходить нежелательно. По словам специалистов, прямо под водой могут находиться теплые ключи, истончающие лед.

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«На сегодняшний день толщина льда на озере Сенеж составляет в среднем 45 сантиметров. Это абсолютно безопасно <…> для нахождения. Но хотим напомнить — скоро весна, оттепель будет. Самые опасные места — это промоины около берега, кустов, камышей», — рассказал спасатель старшей смены ПСЧ № 267 Сергей Земляков.

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Сотрудники пожарно-спасательной части № 267 за февраль сделали 48 выездов, 28 из которых — с целью патрулирования акваторий Сенежа. Спасатели замеряли толщину льда и проводили профилактические беседы с рыбаками о безопасном поведении на озере.

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