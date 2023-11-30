Подмосковье 30 ноября 2023, 08:29 Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед на озере Сенеж Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Запрет выходить на лед на озере Сенеж действует в Солнечногорске. Толщина льда все еще недостаточна, а вдоль береговой линии и в центре озера есть незамерзшие открытые участки и промоины.

Выход на лед безопасен только, если его толщина по всей акватории достигнет более 12 сантиметров, а при массовом пребывании людей — более 25-ти.

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«Во время мониторинга основных локаций озера Сенеж, где люди чаще всего выходят на лед, выявили, что его толщина еще крайне небезопасна. Так, в районе Тимоново и вовсе есть открытые зоны и видна вода», — сказал директор «Парков Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Он добавил, что необходимо больше времени для того, чтобы выход на лед стал безопасным. Только устойчивые морозы обеспечат его прочность.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лед, звоните по телефону экстренных служб — 112.

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