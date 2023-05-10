Подмосковье 10 мая 2023, 17:51 Жителей Серпухова пригласили на экскурсию по бывшему мусорному полигону после его рекультивации пресс-служба администрации г. о. Серпухов

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Рекультивированный бывший мусорный полигон «Съяново-1» смогут увидеть жители Серпухова. Об этом рассказал директор МКУ «Управление экологии, организации сбора, вывоза и утилизации отходов» Сергей Епифанов во время визита на объект.

«Мы специально приглашаем жителей близлежащих деревень, особенно тех, кто не верил в процесс. Хотим, чтобы они убедились в успехах рекультивации», — сказал Епифанов.

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Сейчас бывший полигон благоустраивают и засеивают травой те участки, где зелени пока нет. На объекте работают до 10-15 человек, иногда привлекают дополнительных людей.

По словам директора МКУ, в самой верхней части горы запаха нет совсем. Свалочный газ выводится через систему сбора на установку, где смешивается с воздухом и выбрасывается в атмосферу.

Работы по рекультивации бывшего полигона «Съяново-1» проводились по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020–2022 годах. Сейчас в Серпухове продолжается восстановление земель бывшего полигона «Лесная».