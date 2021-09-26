Жителей Серпухова позвали на праздничный фестиваль с песнями и плясками

В Серпухове сегодня пройдет фестиваль «На стыке трех губерний», который станет завершающим мероприятием в программе празднования Дня города. Об этом сообщило издание «МК».

Фестиваль пройдет в воскресенье в Принарском парке. Для жителей и гостей города подготовили обширную программу по случаю праздника.

На сцене выступит виртуоз-балалаечник Юрий Шутов, игру которого уже по достоинству оценили на многих международных конкурсах, где он побеждал. А еще гостей фестиваля ждет выступление государственного оркестра «Гусляры России».

Будет весело. Планируются исторические реконструкции, костюмированные конкурсы, выставка антикварных машин, песни, пляски и не только. Фестиваль объединит традиции Московской, Тульской и Калужской областей.

Начало мероприятия в 13:00.

Между тем «360» ведет прямую трансляцию с финального заезда на шоссейных велосипедах Grand Fondo — 2021, который проходит в эти минуты в Рузе. На одной трассе собрались и профессионалы, и любители. Соревнованиям не помешала и ненастная погода.