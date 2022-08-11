Жителей села Борисово обеспечат чистой водой до конца года

В селе Борисово Можайского городского округа продолжается капитальный ремонт водозаборного узла. Работы по монтажу водонапорной башни, железобетонного забора и прокладке коммуникаций завершаются.

В настоящее время на территории объекта делают дороги и проводят благоустройство. Реализация проекта позволит обеспечить более 900 жителей села Борисово качественным холодным водоснабжением в соответствии с нормами СанПиН. Завершить работы планируется уже в 2022 году.

«За последние годы качество водоснабжения было улучшено для двух миллионов жителей, проживающих в 48 городских округах Подмосковья. За семь лет построено и модернизировано более 420 объектов водоснабжения, в том числе новых водозаборных узлов, станций водоочистки и водоводов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Программа «Чистая вода» в Подмосковье выполняется с 2014 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Работы расписаны вплоть до 2024 года. К этому сроку качественной питьевой водой будут обеспечены еще 675 тысяч человек.

По уровню обеспеченности населения чистой питьевой водой Подмосковье стабильно входит в топ-5 среди 18 субъектов Центрального федерального округа. В регионе продолжается строительство водоочистных станций и узлов.