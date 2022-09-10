Жителей Реутова поздравили с Днем города | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителей Реутова поздравили с Днем города

Читать 360tv в

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов обратился к жителям Реутова с поздравлением по случаю празднования Дня города. 10 сентября 2022 года город отмечает свое 82-летие.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем обращении к жителям Реутова отметил, что их город не только наукоград, имеющий мировую известность, но и город с органично развивающейся экономикой, социальной и транспортной инфраструктурой, который выбрали для жизни более ста тысяч жителей Подмосковья.

Реклама

«Реутов — ближайший сосед Москвы на востоке и первый город Подмосковья, в котором на стыке со столицей появилось метро. Впервые Реутово упоминается в Писцовой книге XVI века. Точная дата основания неизвестна. Большинство историков считает, что деревня Реутово была основана в 1492–1495 годах. 7 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок был отнесен к разряду городов и ему присвоено наименование Реутов. 29 декабря 2003 года получил статус наукограда на срок до 31 декабря 2027 года», — рассказал Игорь Брынцалов.

Реклама

На торжественном вечере в молодежном культурно-досуговом центре глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил жителей с наступающим праздником и рассказал о главных достижениях и перспективах развития наукограда.

«Мы видим, как преобразился город за последние годы, строятся дороги, детские сады, поликлиники. Наш город смело можно назвать современным, динамичным и амбициозным. И я знаю, сколько сил и труда вложено людьми, чтобы наш Реутов сейчас выглядел так достойно», — обратился к присутствующим глава Реутова.

В День города массовые мероприятия пройдут сразу в нескольких точках города. На площади перед администрацией состоятся выступления «Русских мотоциклистов» и сообщества «Ночные волки». На улице Победы выступят цирковые артисты и будет организован фестиваль ремесел и мастеров. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению цветочных композиций. Лучшие шеф-повара откроют жителям Реутова секреты приготовления азиатского плова, якутской строганины, кавказского шашлыка и угостят блюдами из настоящей русской печи.

На празднике в Реутове также ожидаются выступления популярных артистов: Леши Свика, участника шоу «Голос» Александра Еловских, певицы Дианы Мирошниковой (Дэи), группы барабанщиков Vasiliev Groove, Chris Yank, группы «Русален» и Алексея Дотолева.

0 0 0 0 0 0