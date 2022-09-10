Жителей Реутова наградили за заслуги перед городом | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Реутова наградили за заслуги перед городом

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В Реутове отмечают День города. Наукограду исполнилось 82 года. На сцене молодежного культурно-досугового центра звучали поздравления и слова благодарности тем жителям, которые свою жизнь связали с городом.

На территории наукограда за последние несколько лет реализованы амбициозные проекты в транспортной и социальной сферах. По качеству дорог и уровню благоустройства Реутов не уступает столице.

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«Сердечно поздравляю вас с этим важным, нужным, очень любимым праздником для города с днем города Реутов. Это праздник долгожданный, потому что к этому празднику стараются достичь новых результатов, новых побед, новых достижений, строятся новые планы», — обратился к жителям города председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

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В 2022 году в городе создано 1500 новых рабочих мест, а за последние пять лет всего почти 7000 рабочих мест. Реутов привлекателен для бизнеса. Объем инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается. В 2022 году объем инвестиций достиг 21 миллиарда рублей.

«Сегодня Реутов это развивающийся и энергичный город. Это город, в котором хочется жить. С днем рождения, город Реутов! С праздником дорогие друзья!», — сказал на встрече с горожанами глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

В год 82-летия в Реутове вручили шесть знаков за заслуги перед городом, пять почетных грамот и одно звание «Почетный гражданин».

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