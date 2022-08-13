Жителей Реутова наградили за мужество во время ночного пожара
Глава Реутова Каторов наградил семерых горожан за мужество во время ночного пожара
За проявленное во время ночного пожара мужество глава городского округа Реутов Станислав Каторов наградил семерых жителей дома № 11 по Носовихинскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Пожар в многоквартирном доме случился в ночь на 3 августа, загорелась квартира на 13-м этаже. Неравнодушные жильцы дома организовали эвакуацию подъезда и вызвали пожарных.
«Выражаю вам огромные слова благодарности, потому что это дорогого стоит, это настоящие человеческие поступки. Тут либо сделал, либо не сделал», — обратился к жителям глава Реутова.
Семи жителям вручили благодарственные письма за отвагу и мужество в чрезвычайной ситуации.
Соседи организовали оповещение, помогали пожилым людям спуститься во двор, стучали в двери тех, кто не слышал звонков.
«Спустилась консьерж на свое рабочее место, начала обзванивать всех жильцов по домофонной службе, эвакуировать. <...> Все оперативно сработали, эвакуировали подъезд. Паники никакой не было. Шлагбаумы открыли и обесточили, так что полный доступ пожарным службам был обеспечен», — рассказал председатель Совета дома Игорь Зеленский.
Глава городского округа поручил оказать помощь жильцам, пострадавшим от затопления во время тушения пожара. В ближайшее время планируется привести в порядок обгоревший фасад здания.