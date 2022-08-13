Жителей Реутова наградили за мужество во время ночного пожара

За проявленное во время ночного пожара мужество глава городского округа Реутов Станислав Каторов наградил семерых жителей дома № 11 по Носовихинскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пожар в многоквартирном доме случился в ночь на 3 августа, загорелась квартира на 13-м этаже. Неравнодушные жильцы дома организовали эвакуацию подъезда и вызвали пожарных.

«Выражаю вам огромные слова благодарности, потому что это дорогого стоит, это настоящие человеческие поступки. Тут либо сделал, либо не сделал», — обратился к жителям глава Реутова.

Семи жителям вручили благодарственные письма за отвагу и мужество в чрезвычайной ситуации.

Соседи организовали оповещение, помогали пожилым людям спуститься во двор, стучали в двери тех, кто не слышал звонков.

«Спустилась консьерж на свое рабочее место, начала обзванивать всех жильцов по домофонной службе, эвакуировать. <...> Все оперативно сработали, эвакуировали подъезд. Паники никакой не было. Шлагбаумы открыли и обесточили, так что полный доступ пожарным службам был обеспечен», — рассказал председатель Совета дома Игорь Зеленский.

Глава городского округа поручил оказать помощь жильцам, пострадавшим от затопления во время тушения пожара. В ближайшее время планируется привести в порядок обгоревший фасад здания.