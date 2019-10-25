Скидки за мусор. Жителей Реутова начали поощрять за правильную сортировку отходов

В Реутове стартовал проект, согласно которому за соблюдение правил раздельного сбора отходов граждане могут получить скидки в магазинах и льготы при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Чтобы решить проблему переработки твердых бытовых отходов системно, в Реутове заработал проект TrashBack, который представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора.

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Для того, чтобы получить скидку, отсортированные отходы необходимо собрать в специальный мешок с уникальным штрих-кодом, который нужно отсканировать с помощью мобильного приложения. При поступлении мусорного мешка со штрихкодом на сортировочную станцию, сотрудники считают его уникальный код, при этом пользователю будет отправлено уведомление о начислении бонусных баллов.

Начисленные бонусы можно потратить у партнеров программы TrashBack. Актуальный список участников постоянно пополняется и доступен в мобильном приложении.

При сортировке мусора его следует разделять на две фракции: сухие чистые отходы (бумага, пластик, стекло, металл) и так называемые мокрые грязные (пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязненные продуктами питания емкости).

За один сданный пакет правильно отсортированного мусора начисляется пять баллов, при этом балл равен одному рублю.

Фото: Алексей Оводов

За раздельный сбор мусора также предоставляется скидка в 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Такая скидка предоставляется лишь тем гражданам, у которых отсутствует задолженность перед управляющей компанией.

Для получения скидки в 25% на услуги по вывозу ТКО, необходимо указать номер своего лицевого счета. В месяц необходимо сдавать на переработку не менее пяти идентифицированных по штрих-коду пакетов.

С 2020 года скидка будет учитываться в квитанции на услуги ЖКХ на следующий месяц в автоматическом режиме. До этого времени на бонусный счет зачисляются баллы.

Приложение TrashBack доступно в Google Play и App Store.