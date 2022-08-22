Жителей Раменского округа отправят в колонию за незаконное потребление электричества

«Мособлэнерго» взыщет с майнинговых ферм 300 миллионов рублей. Их выплатят те, кто незаконно потреблял электричество. Среди них двое жителей Раменского округа, которых приговорили к лишению свободы на срок двух лет и шести месяцев, а также житель Химок, который выплатит свыше девяти миллионов рублей.

Как рассказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, штраф для граждан за такое правонарушение может достигать 15 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. В случае повторного нарушения суммы увеличиваются.

Министр добавил, что хищение энергии в больших объемах может стать причиной перегрузки, как следствие — падает качество и надежность электричества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Они встретились на ПМЭФ-22.