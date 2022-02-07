Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-конкурс ко Дню защитника Отечества

Жители Московской области смогут присоединиться к всероссийскому онлайн-конкурсу ко Дню защитника Отечества. Обладатели Гран-при и лауреаты получат денежные призы. Заявки можно подать до 28 февраля включительно.

Присоединиться к конкурсу «Есть такая профессия — Родину защищать» смогут дети, школьники, студенты, кадеты, военнослужащие, курсанты, творческие коллективы, поэты, молодые авторы и исполнители.

Творческое состязание проведут в нескольких номинациях. Среди них, например, «Вокал», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство» и многие другие.

Необходимо подать заявки, прикрепить фото и видео своего выступления и отправить до 28 февраля на электронную почту aragorn-studio@mail.ru с пометкой «Конкурс „Есть такая профессия — Родину защищать“».

Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей, лауреаты I степени — 30 тысяч, II степени — 20 тысяч, III степени — 10 тысяч.

Узнать детали о конкурсе можно на сайте soyuz-kultura.com.