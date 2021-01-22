Жителей Подмосковья предупредили о тумане и гололеде 22 января

Подмосковных жителей предупредили о тумане и гололеде, ожидающихся в ближайший час 22 января. Такие погодные условия могут сохраниться до 21:00.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. В ведомстве уточнили, что местами возможен туман с ухудшением видимости в радиусе 300-800 метров.

Кроме того, в Подмосковье ожидаются слабый гололед и наледь на дорогах. Предупреждение сделали по прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели посоветовали без необходимости не выходить на улицу жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой.

Водителей призвали не превышать скорость, избегать резких движений, обгонов и опережений.