05 апреля 2022, 14:54
Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и мокром снеге
«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за усиления ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега. Такие условия сохранятся с 5 по 6 апреля.
Кроме того, из-за ночного похолодания возможна гололедица. В дневное время температура будет на уровне +7 градусов.
В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за усиления ветра. Порывы будут достигать 12 метров в секунду.
Призываем быть предельно внимательными и не парковать транспорт у слабо укрепленных конструкций
Минтранс Подмосковья.
Пешеходам рекомендуют не ходить под деревьями и линиями электропередачи.
Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за обильного снегопада.