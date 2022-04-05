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    05 апреля 2022, 14:54

    Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и мокром снеге

    Анастасия Аброськина

    «Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за усиления ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега. Такие условия сохранятся с 5 по 6 апреля.

    Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и мокром снеге | Изображение 1

    Кроме того, из-за ночного похолодания возможна гололедица. В дневное время температура будет на уровне +7 градусов.

    В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за усиления ветра. Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

    Призываем быть предельно внимательными и не парковать транспорт у слабо укрепленных конструкций

    Минтранс Подмосковья.

    Пешеходам рекомендуют не ходить под деревьями и линиями электропередачи.

    Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за обильного снегопада.