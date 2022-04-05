Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и мокром снеге

«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за усиления ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега. Такие условия сохранятся с 5 по 6 апреля.

Кроме того, из-за ночного похолодания возможна гололедица. В дневное время температура будет на уровне +7 градусов.

В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за усиления ветра. Порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Призываем быть предельно внимательными и не парковать транспорт у слабо укрепленных конструкций Минтранс Подмосковья.

Пешеходам рекомендуют не ходить под деревьями и линиями электропередачи.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за обильного снегопада.