Жителей Подмосковья предупредили о мокром дожде и гололедице вечером 8 ноября

Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье с вечера 8 ноября из-за мокрого снега и гололедицы. Оно будет действовать до девяти часов утра следующего дня.

Подмосковный Минтранс призвал водителей не превышать допустимую скорость и не выезжать на летней резине.

Также им необходимо заранее притормаживать у светофоров, а пассажирам — не ходить по обочинам и быть осторожными у дорог. Лучше всего надевать светоотражающие элементы одежды.

В Подмосковье с 21:00 сегодняшнего дня и до 9:00 завтрашнего дня объявлено экстренное предупреждение Минтранс Подмосковья.

Вечером температура в Московской области опустится ниже нуля градусов. Ожидаются дождь, мокрый снег, может образоваться гололедица.

Во вторник, с 9:00 до 21:00, температура продолжит снижаться. Местами возможна сильная наледь.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое изменение погоды придет в Москву и Подмосковье уже этой ночью.