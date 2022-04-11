Жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Ступине разместят в гостинице

Номера в гостинице подготовили для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Ступине. Об этом заявил глава городского округа Сергей Мужальских. Он подчеркнул, что для размещения людей подготовят 40 номеров.

Глава городского округа отметил, что списки жильцов для расселения уже готовы.

«Мы гостиницу подготовим, у нас более 40 номеров. Наши сотрудники списки составили. Вас проведут, разместитесь. Через два-три часа будет готовая информация по дальнейшим действиям, соберемся, оповестим вас», — добавил Сергей Мужальских.

Прибывший на место происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе округа связаться с работодателями жителей пострадавшего дома и предупредить их о случившемся с их сотрудниками.

«Все, что касается работы, все звонки мы сделаем. Подстрахуем. Сергей Геннадьевич, на тех предприятиях, где работают люди, нужно подстраховаться, чтобы не было беспокойства лишний раз. Задача объяснить, что пока не до работы», — дал поручение губернатор.

Взрыв газа произошел утром в понедельник, 11 апреля, в многоэтажном доме на Центральном переулке в Ступине. По данным подмосковного главка МЧС, погибли два человека: мужчина и 12-летняя девочка. Пострадали пять жильцов.

В данный момент на месте работают экстренные службы, которые занимаются разбором завалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте создали оперативный штаб, через который жители дома получат всю информацию.

«Наша задача максимально уделить внимание, позаботиться о тех, кто живет в подъездах, которые пострадали», — заявил глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что сейчас спасатели проверяют устойчивость дома, чтобы понять, можно ли жителям вернуться обратно. Он призвал эвакуированных жильцов потерпеть, так как работы займут время.