Жителей Подольска позвали на благотворительный праздник «Белый цветок»

В Подольске в понедельник состоится благотворительный праздник «Белый цветок». Он пройдет в парке имени Талалихина. Все собранные средства пойдут на лечение больной девочки, сообщили на странице «Георгиевского сестричества милосердия» во «ВКонтакте».

Семейный праздник «Белый цветок» в этом году приурочен и к 10-летнему юбилею «Георгиевского сестричества». Мероприятие будет проходить с 13:00 до 15:00. Зрителей ждут музыкальный концерт, шоу мыльных пузырей, аквагрим, детская анимация, мастер-классы и ярмарка. Все вырученные средства передадут на лечение четырехлетней Полины Кузнецовой, у которой врожденная аномалия развития ушей.

Вход на праздник свободный для всех, но ношение масок — обязательно. Жителей Подольска приглашают вместе провести этот день, чтобы дарить друг другу хорошее настроение.

А в подмосковном Воскресенске 12 июня отмечали не только День России, но и День города. По такому случаю всех жителей порадовали театральным фестивалем.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин ранее рассказал, что до конца года в регионе установят почти 230 новых детских площадок.