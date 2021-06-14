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    14 июня 2021, 09:21

    Жителей Подольска позвали на благотворительный праздник «Белый цветок»

    Александр Блинов

    В Подольске в понедельник состоится благотворительный праздник «Белый цветок». Он пройдет в парке имени Талалихина. Все собранные средства пойдут на лечение больной девочки, сообщили на странице «Георгиевского сестричества милосердия» во «ВКонтакте».

    Жителей Подольска позвали на благотворительный праздник «Белый цветок»

    Семейный праздник «Белый цветок» в этом году приурочен и к 10-летнему юбилею «Георгиевского сестричества». Мероприятие будет проходить с 13:00 до 15:00. Зрителей ждут музыкальный концерт, шоу мыльных пузырей, аквагрим, детская анимация, мастер-классы и ярмарка. Все вырученные средства передадут на лечение четырехлетней Полины Кузнецовой, у которой врожденная аномалия развития ушей.

    Вход на праздник свободный для всех, но ношение масок — обязательно. Жителей Подольска приглашают вместе провести этот день, чтобы дарить друг другу хорошее настроение.

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