Жителей Подольска на празднике Масленицы угостили огромными блинами

Центральной площадкой масленичных гуляний в Подольске стал парк Талалихина, где для горожан испекли огромные блины размером более метра. Об этом сообщило РИАМО.

Празднование Масленицы в подольском парке имени Талалихина прошло с размахом. Гости мероприятия вместе с детьми развлекались на аттракционах и игровых площадках, изучали сувенирные лавки. Для горожан провели анимационное представление, организовали игры и конкурсы. А еще приготовили восемь огромных блинов — их испекли на большой сковороде размером 1,1 метра, а после этого угощали всех желающих.

В парке Талалихина для гостей праздника выступили творческие коллективы, провели сдачу нормативов ГТО, соревнования по гиревому спорту и многие другие мероприятия.

В подмосковном Красногорске на масленичных гуляньях ранее в честь проводов зимы сожгли шестиметровое чучело. А в Одинцове выступила народная артистка Надежда Бабкина. Всего в Московской области для празднования Масленицы запланировали почти 70 мероприятий.