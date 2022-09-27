Жителей Подмосковья защитят от недобросовестных застройщиков | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Подмосковья защитят от недобросовестных застройщиков

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Вопросы строительного законодательства обсудили эксперты на рабочей встрече в Министерстве жилищной политики Подмосковья. Основное внимание уделили проблеме обманутых дольщиков.

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27 сентября состоялась рабочая встреча профильных специалистов по вопросам строительного законодательства с участием первого заместителя министра жилищной политики Московской области Ивана Синельникова и председателя Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной Думы Игоря Коханого.

Ключевой темой обсуждения стал вопрос обманутых дольщиков на территории Московской области. Эксперты рассмотрели проект закона, способствующий решению поставленной задачи. Он позволит восстановить в правах жителей Подмосковья, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу закрыть вопрос обманутых дольщиков в регионе за два года.

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