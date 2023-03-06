Подмосковье 06 марта 2023, 23:00 Жителей Подмосковья в седьмой раз позвали в «Школу фермера»

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Организаторы образовательного проекта «Школа фермера» объявили о наборе заявок. Обучение будет проходить уже в седьмой раз. Жителей Московской области пригласили в нем поучаствовать.

«Обучение пройдет по двум направлениям: „Сельский и агротуризм“ и „Производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства в условиях импортозамещения“. Для начинающих фермеров — это отличная возможность получить знания и опыт для реализации интересных и амбициозных проектов, ориентированных на импортозамещении», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Все выпускники смогут поучаствовать в конкурсе на получение гранта «Агростартап», оформить льготный кредит для развития бизнеса и претендовать на различные виды господдержки.

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Обучение в «Школе фермера» начнется в начале апреля. Занятия будут проходить около двух месяцев на базе Российского государственного аграрного университета–МСХА имени Тимирязева. Спикерами станут представители органов власти, сотрудники «Россельхозбанка», успешные фермеры и другие. Порядка 40 человек прослушают курс бесплатно в очном формате. В конце студентам нужно будет защитить выпускной бизнес-план.

Проект «Школа фермера» реализуется при поддержке АО «Российский сельскохозяйственный банк» и Министерства сельского хозяйства России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев презентовал министру экономического развития России Максиму Решетникову новую систему для поддержки предпринимателей региона. Она называется «ЦУР Бизнес» и помогает оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи.

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