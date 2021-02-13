Жителей Подмосковья призвали вовремя проверять газовое оборудование и быть осторожнее

Жителей Московской области попросили быть осторожными при обращении с бытовым газом и ежегодно проводить проверку газового оборудования. Об этом сообщили на странице пресс-службы правительства Подмосковья в Instagram.

Подмосковные власти подчеркнули, что приобретать газовые баллоны и оборудование во избежание несчастных случаев нужно только в сертифицированных организациях. Жителям напомнили, что самовольно менять или ремонтировать газовые приборы запрещено, как и оставлять их работающими без присмотра, а также допускать к их использованию детей, не знающих правил безопасности.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа также запрещено. Если в квартире запахло газом или возник сбой в работе оборудования, нужно обращаться в аварийную службу по телефонам 04, 104 или 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник в ходе совещания поручил МЧС и управляющим компаниям усилить контроль за ЖКХ, чтобы исключить утечки газа.