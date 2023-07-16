Подмосковье 16 июля 2023, 14:18 Жителей Подмосковья призвали соблюдать меры безопасности при катании на лодках Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности при катании на лодках пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Подмосковные спасатели призвали жителей Московской области соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, а также при использовании лодок. В пресс-службе «Мособлпожспаса» рассказали, что в путешествия по рекам и озерам нельзя отправляться детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

В ведомстве отметили — для того чтобы отдых принес только радость, необходимо придерживаться некоторых правил.

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Кататься в лодках без сопровождения взрослых допускается лишь тем, кому уже исполнилось 16 лет. Перед прогулкой по воде необходимо тщательно осмотреть лодку на предмет герметичности, целостности весел и наличия спасательных средств. Там же должен находиться и черпак для откачки воды.

«При катании нельзя переходить с места на место, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов», — напомнили в «Мособлпожспасе».

Там уточнили, что лодочные путешествия не стоит совершать ночью, а также в грозы и туманы. Жителей призвали беречь себя.

Ранее в ведомстве назвали пять принципов безопасной рыбалки. Любителей ловли призвали не удить в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду и отложить поход во время грозы.