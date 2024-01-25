Подмосковье 25 января 2024, 21:38 Жителей Подмосковья призвали сдать новогодние елки на переработку минестерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В Московской области стартовала шестая ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». В ее рамках можно сдать новогодние деревья — их отправят на переработку или на подкорм для животных в зоопарки и питомники Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального МинЖКХ.

минестерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области минестерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области минестерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области минестерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Всего открыли 46 брендированных пунктов приема новогодних елок. Их организовали в 13 городских округах Ногинского кластера Московской области. Акцию организовали Министерство ЖКХ Подмосковья, Ассоциация председателей советов многоквартирных домов и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО. К мероприятию подключился региональный оператор — ООО «Хартия».

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Принести деревья в пункты приема можно до 15 февраля. Елки переработают в щепу, которую в дальнейшем используют при производстве почвогрунта. Часть свежих елок отправят на корма животным.

Жителям напомнили, что деревья необходимо очищать от веревок, игрушек, мишуры и других посторонних предметов. Елки нельзя выбрасывать в синие и серые контейнеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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