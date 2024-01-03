03 января 2024, 13:23
Жителей Подмосковья призвали провести новогодние праздники с пользой для детей
Педиатр Одинаева: праздники нужно провести с пользой для детей
Затянувшиеся новогодние праздники необходимо провести с пользой как для себя, так и для детей. Об этом рассказала главный педиатр Московской области Нисо Одинаева, ее слова привела пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Врач отметила, что для детей четкие правила и стабильность имеют большое значение, поэтому режим нужно стараться соблюдать даже на каникулах.
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«Разумеется, не так строго, как в будни, ложиться и вставать можно позже. Но важно соблюдать примерно одинаковое время отхода ко сну и подъема. Нужно следить, чтобы ночь и день не менялись местами у подростков, а для маленьких детей нужно не забывать о дневном сне», — сказала Одинаева.
Она обратила внимание на необходимость придерживаться режима питания и призвала «не налегать» на высококалорийную и жирную пищу, которая способна вызвать нарушение пищеварения.
В условиях подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нужно воздержаться от посещения мест с высоким скоплением людей, больше проводить времени на открытом воздухе.
Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснял, как нужно проводить застолье в новогодние праздники, чтобы не нарушить пищеварение.
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