Подмосковье 03 января 2024, 13:23 Жителей Подмосковья призвали провести новогодние праздники с пользой для детей Педиатр Одинаева: праздники нужно провести с пользой для детей РИА «Новости»

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Затянувшиеся новогодние праздники необходимо провести с пользой как для себя, так и для детей. Об этом рассказала главный педиатр Московской области Нисо Одинаева, ее слова привела пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Врач отметила, что для детей четкие правила и стабильность имеют большое значение, поэтому режим нужно стараться соблюдать даже на каникулах.

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«Разумеется, не так строго, как в будни, ложиться и вставать можно позже. Но важно соблюдать примерно одинаковое время отхода ко сну и подъема. Нужно следить, чтобы ночь и день не менялись местами у подростков, а для маленьких детей нужно не забывать о дневном сне», — сказала Одинаева.

Она обратила внимание на необходимость придерживаться режима питания и призвала «не налегать» на высококалорийную и жирную пищу, которая способна вызвать нарушение пищеварения.

В условиях подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нужно воздержаться от посещения мест с высоким скоплением людей, больше проводить времени на открытом воздухе.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснял, как нужно проводить застолье в новогодние праздники, чтобы не нарушить пищеварение.

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