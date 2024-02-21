Подмосковье 21 февраля 2024, 11:07 Жителей Подмосковья призвали поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» на всероссийском конкурсе Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Фермерское хозяйство «Шульгино» из городского округа Волоколамск участвует в национальном органическом конкурсе. Предприятие борется за победу в номинации «Народный органический бренд», и жители Подмосковья могут поддержать его своим голосом.

Голосование проходит с 20 февраля по 21 марта на сайте Роскачества.

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«Номинация „Народный органический бренд“ представлена 23 производителями из 19 регионов России. Важно поддержать нашего подмосковного представителя — это органическое многопрофильное фермерское хозяйство, которое разводит крупный рогатый скот, производит экологически чистое молоко, а также выращивает зерновые, семечковые, бахчевые и косточковые культуры, овощи», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Награждение победителей состоится 12 апреля на выставке «Россия».

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