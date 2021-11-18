Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада 20 ноября

Водителей в Подмосковье призвали по возможности отказаться от поездок 20 ноября. В этот день в регионе ожидается один из сильнейших снегопадов за последние 73 года.

Синоптики предупредили о мокром снеге и дожде, за сутки может выпасть четверть от месячного объема осадков — до 14–16 мм. Также прогнозируются сильный ветер с порывами до 18–23 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Глава ведомства Алексей Гержик призвал автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям.

«Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части», — подчеркнул он.

Если отказаться от поездок на своей машине не получится, то при движении важно быть крайне внимательным, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, не устраивать обгоны и воздержаться от резких маневров.

Пешеходов в Минтрансе тоже призвали к осторожности, напомнив о необходимости переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а также носить на верхней одежде светоотражающие элементы, так как во время сильных осадков видимость на дорогах сильно падает.

В связи с прогнозом все дорожные службы Подмосковья приведены в готовность. Зимой в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог задействуют почти четыре тысячи единиц техники и более миллиона тонны противогололедных материалов.