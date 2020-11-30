Жителей Подмосковья призвали не заниматься самолечением при COVID-19

За неделю в Московской области прирост выявленных случаев COVID-19 составил более 7%. Растет количество исследований на коронавирус, многие больные лечатся дома. Но самолечением заниматься не стоит.

Замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева рассказала о ситуации, которая складывается в области на фоне пандемии, на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами регионального правительства.

«В среднем за сутки прирост регистрируется на 15% по сравнению с предыдущей неделей», — заметила она. При этом за семь дней этот показатель находится на уровне 7%. В сутки в Московской области делают порядка 32 тысячи проб на наличие в организме SARS-CoV-2. Оно увеличилось на три тысячи. Растет и количество ковид-пациентов, которые лечатся на дому. Выздоровевших после инфекции стало больше на 6%.

Максимальное количество случаев госпитализации с COVID-19 и пневмонией зафиксировано в Одинцово, Клину и Лотошине, которые заняли первое место по этому показателю. Далее идут Сергиев-Посад, Наро-Фоминск и Краснознаменск. На третьем месте — Богородский и Рузский городские округа, а также Истра.

Среди тех, кто попал в больницу, 54% составляют пациенты в возрасте от 60 лет. Из них 29% — от 60- до 70 лет, еще 23% — от 50 до 60 лет.

«Необходимо информировать жителей о своевременности обращения за медицинской помощью. Здесь необходимо информационную работу усилить, в том числе и главам муниципалитетов. Чтобы жители и те граждане, кто пребывает на территории Московской области, не занимались самолечением», — подчеркнул Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это особенно актуально для возрастной категории от 60 до 70 лет.

Из общей потребности Подмосковья в 2758 медиках на сегодняшний день закрыто более двух тысяч мест. За прошлую неделю в регионе трудоустроили 132 сотрудника. При этом в областном Минздраве указали на имеющийся дефицит.

«847 сотрудников необходимо еще трудоустроить, максимальный дефицит наблюдается в Раменском, Красногорске, Богородском [округах]», — пояснила Лазарева.

От гриппа в Подмосковье привиты уже 75% от запланированного количества пациентов, вакцину получили все медики, более 95% сотрудников сферы образования и дети. Прививки делают в 276 кабинетах по всей Московской области.

За последнюю неделю случаев гриппа в Подмосковье не зарегистрировано. Показатель роста по ОРВИ составил около 10%.