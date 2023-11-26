Подмосковье 26 ноября 2023, 18:41 Жителей Подмосковья призвали не рисковать здоровьем на опасных горках ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование и профилактические мероприятия на природных спусках. Специалисты призывают жителей Подмосковья не рисковать здоровьем на опасных горках.

Заместитель начальника территориального управления Сергей Иванченко рассказал, что 22 ноября в Московской области стартовала ежегодная социально-профилактическая акция «Горки». Во время ее проведения спасатели патрулируют места с опасными склонами и предупреждают граждан о рисках.

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Кроме того, специалисты устанавливают предупреждающие знаки о запрете катания и сетчатые ограждения вдоль опасных склонов.

«Также специалисты объяснили гражданам правила безопасного поведения при катании и напомнили номера экстренных служб», — подытожил Сергей Иванченко.

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