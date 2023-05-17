Подмосковье 17 мая 2023, 12:23 Жителей Подмосковья призвали не подбирать вылетевших из гнезда птенцов Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье подросло поколение многих птиц, и теперь они начинают вылетать из гнезд. Птенцы оказываются на земле или на нижних ветках деревьев-кустарников. Таких малышей называют слетками. Комлесхоз региона призывает жителей не подбирать их, так как птенцы по-прежнему находятся под наблюдением родителей.

Отмечается, что это один из этапов взросления птиц. Слеткам не нужна помощь человека. Максимум, что можно сделать в данной ситуации — убрать птицу с тропинки или дороги, если она сидит там.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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