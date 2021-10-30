Жителей Подмосковья призвали не бояться перебоев с поставками продуктов в локдаун. Дефицита не будет

Все мы помним, как начинался локдаун 2020-го. Люди массово скупали продукты и туалетную бумагу. И вот в 2021-м наступили новые «ковикулы», но стоит ли бояться? Корреспондент «360» отправилась в крупнейший логистический центр в Пушкино.

Отсюда в гипермаркеты каждый день уезжает сотня груженых машин. Полки склада заполнены продуктами — макаронами, сладостями, консервами; непродовольственными товарами — масками, салфетками и многим другим.

Источник фото: телеканал «360»

«Рисков того, что продукты пропадут с полок, мы не видим. Что касается повышения цены на все социальные группы товаров, мы проводим мониторинг, общаемся с сетями и требуем от них цены не повышать», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

Логистический центр работает стабильно, как и год назад.

«Сейчас немного увеличилось количество покупателей, но это исключительно потому, что закрыты кафе, рестораны, непродовольственные магазины», — сообщила менеджер по внешним коммуникациям сети гипермаркетов «Globus» Екатерина Ларина.

Источник фото: телеканал «360»

Все жизнеобеспечивающие предприятия работают в штатном режиме, поэтому дефицита даже в нерабочие дни не предвидится. Тем более полки магазинов и складов Подмосковья пополняются каждый день по несколько раз.