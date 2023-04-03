Подмосковье 03 апреля 2023, 14:54 Жителей Подмосковья призвали напомнить детям правила дорожного движения во время весенних каникул

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Школьные каникулы начались в Подмосковье. Минтранс региона призвал родителей напомнить детям правила дорожного движения.

В министерстве отметили, что дворы не защищены от движения автомобилей, а за припаркованными машинами детей может быть не видно. Важно, чтобы они играли только в отведенных для этого местах и не выбегали на дорогу. На одежде ребенка должны быть световозвращатели.

Перевозить детей в транспорте необходимо в специальных креслах и пристегнутыми. Также важно напомнить юным жителям Подмосковья, что кататься на велосипедах, самокатах и роликах нужно на площадках для этого вида досуга.

Родителей просят подавать детям хороший пример и самим соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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