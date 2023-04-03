03 апреля 2023, 14:54
Жителей Подмосковья призвали напомнить детям правила дорожного движения во время весенних каникул
Школьные каникулы начались в Подмосковье. Минтранс региона призвал родителей напомнить детям правила дорожного движения.
В министерстве отметили, что дворы не защищены от движения автомобилей, а за припаркованными машинами детей может быть не видно. Важно, чтобы они играли только в отведенных для этого местах и не выбегали на дорогу. На одежде ребенка должны быть световозвращатели.
Перевозить детей в транспорте необходимо в специальных креслах и пристегнутыми. Также важно напомнить юным жителям Подмосковья, что кататься на велосипедах, самокатах и роликах нужно на площадках для этого вида досуга.
Родителей просят подавать детям хороший пример и самим соблюдать ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
ПДД
Дороги
Реклама
Реклама